"Мы ГУРовцы": в Харькове неизвестные напали на блокпост, что говорят в разведке (видео)

Инцидент якобы произошел несколько дней назад

В Харькове неизвестные с оружием напали на блокпост. Вооруженные мужчины, которые представились "ГУРовцами" обезоружили полицейских и утверждали, что их машины "нельзя проверять".

Громкое видео прямо сейчас активно распространяется в сети. "Телеграф" уже обратился за комментариями к представителям разведывательного ведомства.

Так, по данным местных Telegram-каналов, которые публикуют соответствующее видео с места событий, инцидент якобы произошел несколько дней назад на одном из блокпостов Харькова. Там неизвестные в военной форме и на нескольких автомобилях напали на блокпост. Они, угрожая оружием, заставили полицейских и военных лечь на пол и обезоружили их. Все это происходило с криками о том, что они из "А0458", а значит их якобы нельзя проверять.

"Просто за***ли на всех блокпостах. Мы бл*** ГУРовцы на***й", — выкрикивал один из нападавших.

В видео присутствует ненормативная лексика — 18+.

Стоит отметить, что, по данным из открытых источников, в В/Ч А0458 дислоцируется подразделение "Кракен" ГУР МОУ.

Корреспонденты "Телеграфа" уже обратились в ГУР, чтобы там прокомментировали ситуацию, но разведчики ответили, что пока не располагают информацией по данному инциденту. Поэтому личности нападавших пока остаются загадкой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве пьяный "капитан" ВСУ устроил аварию и повредил три машины.