Вину не признает: суд принял решение по подруге мужчины, застреленного копом в Днепре

Девушка в зале суда была без адвоката

В Днепре началось судебное заседание, в ходе которого спутнице застреленного полицейским мужчины выбирают меру пресечения. Девушка себя виноватой не считает.

Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает Радио Свобода, публикуя соответствующие видео из зала суда. Женщине инкриминируют сопротивление работнику правоохранительного органа. За это ей грозит наказание от штрафа до лишения свободы до двух лет.

По ее словам, она просила сотрудников полиции показать ей удостоверение, потому как боялась, что это могут быть бандиты, а не правоохранители. Однако этого не произошло.

К слову, в зале суда девушка была без адвоката и предпочла защищать себя самостоятельно. Прокурор просит для нее ночной домашний арест.

Обновлено: Местные Telegram-каналы сообщают, что бабушкинский районный суд Днепра отправил подругу убитого мужчины под ночной домашний арест на два месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 29 августа полицейские в Днепре заметили, как "Ягуар" нарушает правила дорожного движения. Требование остановить авто не было выполнено, вместо этого машина промчалась вперед. За рулем, как видно по камерам, находился мужчина. Когда авто удалось остановить, за рулем уже была женщина, а тот "водитель" сидел на пассажирском. Между ними завязался конфликт. Мужчина с авто опрокинул полицейского, а затем направился к его напарнице и ударил ее в лицо. Коп выстрелил в нападавшего. Мужчина скончался на месте. В результате правоохранителя отправили под домашний арест, а его пострадавшая напарница находится в больнице.