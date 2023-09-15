Провину не визнає: суд ухвалив рішення щодо подруги чоловіка, застреленого копом у Дніпрі

Дівчина у залі суду була без адвоката

У Дніпрі розпочалося судове засідання, під час якого супутниці застреленого поліцейським чоловіки обирають запобіжний захід. Дівчина себе винною не вважає.

Про це у п’ятницю, 15 вересня, повідомляє Радіо Свобода, публікуючи відповідні відео із зали суду. Жінці інкримінують опір працівникові правоохоронного органу. За це їй загрожує покарання від штрафу до 2 років позбавлення волі.

За її словами, вона просила співробітників поліції показати їй посвідчення, бо боялася, що це можуть бути бандити, а не правоохоронці. Однак цього не сталося.

До речі, у залі суду дівчина була без адвоката і воліла захищати себе самостійно. Прокурор просить їй нічний домашній арешт.

Оновлено: Місцеві Telegram-канали повідомляють, що Бабушкінський районний суд Дніпра відправив подругу вбитого чоловіка під нічний домашній арешт на два місяці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що увечері 29 серпня поліцейські у Дніпрі помітили, як "Ягуар" порушує правила дорожнього руху. Вимога зупинити авто не було виконано, натомість машина промчала вперед. За кермом, як видно по камерам, знаходився чоловік. Коли авто вдалося зупинити, за кермом уже була жінка, а той "водій" сидів на пасажирському. Між ними почався конфлікт. Чоловік з авто перекинув поліцейського, а потім попрямував до його напарниці та вдарив її в обличчя. Коп вистрілив у нападника. Чоловік помер на місці. В результаті правоохоронця відправили під домашній арешт, а його постраждала напарниця перебуває у лікарні.