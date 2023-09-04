Таки був п’яний? Дружина застреленого копом у Дніпрі розповіла нові подробиці фатального дня (відео)

Результати експертизи на вміст алкоголю в крові загиблого досі не готові

Колишня дружина застреленого копом у Дніпрі чоловіка розповіла про той фатальний вечір. З її слів, вона дізналася, що вбитий був п’яним.

У коментарі журналістам "Суспільного", жінка каже, що того дня була зайнята, а діти були з батьком та його новою коханою. Вони зателефонували та відпросилися з дорослими на море — з’їздити на три дні та відзначити день народження.

"Але я дійсно відчувала, мені було не спокійно, я навіть розплакалася, але не дзвонила їм, щоб не засмучувати", – каже вона.

Жінка стверджує, що не знала, що в той момент її колишній чоловік був нетверезий, проте зазначила, що це не вперше він сів за кермо напідпитку. А про те, що він справді нібито був у стані алкогольного сп’яніння, їй розповіли діти вже при зустрічі.

"Я дітям кажу, чого ви мені не сказали, що тато п’яний?! Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним...", — розповідає жінка у розмові з журналістами.

У матеріалі наголошується, що зараз діти подружжя — 14-річний Давид та 12-річний Джумбері — потребують психологічної допомоги і незабаром хлопці почнуть займатися з фахівцями. Журналісти також з’ясували, що станом на 4 вересня результати експертизи на вміст алкоголю в крові загиблого досі не готові.

Нагадаємо, що ввечері 29 серпня у Дніпрі пролунала стрілянина. Як виявилося, поліцейські під час затримання громадянина застосували табельну зброю, внаслідок чого громадянська загинула. Ця ситуація набула широкого розголосу серед українців і правоохоронцям довелося публікувати відео з бодікамер їхніх співробітників. Після цього багато хто встав на бік копа, якого зараз взято під варту.