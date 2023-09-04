Таки был пьян? Жена застреленного копом в Днепре рассказала новые подробности рокового дня (видео)

Результаты экспертизы на содержание алкоголя в крови погибшего до сих пор не готовы

Бывшая жена застреленного копом в Днепре мужчины рассказала о том роковом вечере. По её словам, она узнала, что убитый был пьяным.

В комментарии журналистам "Суспільного", женщина говорит, что в тот день была занята, а дети были с отцом и его новой возлюбленной. Они позвонили и отпросились со взрослыми на море — съездить на три дня и отметить день рождения.

"Но я действительно чувствовала, мне было не спокойно, я даже расплакалась, но не звонила им, чтобы не огорчать", – говорит она.

Женщина утверждает, что не знала, что в тот момент её бывший супруг был нетрезв, однако отметила, что это не впервые он сел за руль под хмельком. А о том, что он действительно якобы был в состоянии алкогольного опьянения ей рассказали дети уже при встрече.

"Я детям говорю, чего вы мне не сказали, что папа пьян?! Они ответили: мам, мы ему доверяем, мы не боялись с ним…", — рассказывает женщина в беседе с журналистами.

В материале отмечается, что сейчас дети супругов — 14-летний Давид и 12-летний Джумбери — нуждаются в психологической помощи и вскоре ребята начнут заниматься со специалистами. Журналисты также выяснили, что по состоянию на 4 сентября, результаты экспертизы на содержание алкоголя в крови погибшего до сих пор не готовы.

Напомним, что вечером 29 августа в Днепре раздалась стрельба. Как оказалось, полицейские во время задержания гражданина применили табельное оружие, в результате чего гражданский погиб. Данная ситуация получила широкую огласку среди украинцев и правоохранителям пришлось публиковать видео с бодикамер их сотрудников. После этого многие встали на сторону копа, который сейчас взят под стражу.