Теракт у Бельгії: поліція спіймала стрільця, який всю ніч катався містом (відео)

Наразі затриманий перебуває в реанімації

Правоохоронцям у бельгійській столиці лише на ранок вдалося заарештувати терориста, який розстріляв двох мирних людей посеред вулиці. Теракт у Брюсселі стався у понеділок 16 жовтня.

Інформація про затримання стрільця з’явилася на Le Parisien. Видання посилається на дані прокуратури.

Тим часом у мережі опублікували ролики, на яких, як стверджується, стрілець спокійно їздив усю ніч містом на скутері зі зброєю в руках.

За даними ЗМІ, нейтралізована в Бельгії людина — справді підозрювана у вчорашньому теракті. Нині він у реанімації, передає місцеве телебачення. Раніше він узяв на себе відповідальність за скоєння теракту. Підтвердив срілок вчинення злочину у спеціально записаному відео, де згадав організацію ІДІЛ. Затриманий називав себе Слайємом Слума і сказав, що "помстився за мусульман, які вмирають за релігію".

Нагадаємо, що в Брюсселі 16 жовтня, де збірна Швеції з футболу грає проти Бельгії у відбірному матчі Євро-2024, приблизно о 19:00 за місцевим часом біля площі Сентелетт пролунали постріли. За даними поліції, було застрелено двох футбольних фанатів.

На тлі події влада Франції вирішила посилити безпеку на бельгійському кордоні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, повідомляє Reuters. За його словами, як запобіжний захід, Париж подвоїть кількість співробітників служб безпеки на кордоні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що терористи ХАМАС вперше опублікували відео з однієї із заручниць, яку вони викрали та вивезли до Гази.