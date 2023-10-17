В Киеве второй раз обокрали могилу легендарного пилота "Джуса": соцсети негодуют

Воров не остановили даже камеры видеонаблюдения

С могилы погибшего украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус", которую недавно обокрали вандалы, в очередной раз забрали шевроны. Их на могиле героя ранее оставили его побратимы.

Об этом сообщила в социальной сети Х девушка "Джуса" волонтер Мелания Подоляк. Она также отметила, что большая часть шевронов осталась на месте, так как после первой кражи на могиле пилота была установлена специальная витрина с замком.

По словам Мелании Подоляк, неизвестным удалось похитить лишь те шевроны, которые люди самостоятельно приносили на могилу пилота. Девушка также заявила, что на кладбище установлены камеры видеонаблюдения и она намерена обнародовать записи с них. Таким образом она хочет сделать воров известными на весь Интернет.

Пользователи социальных сетей ожидаемо бурно отреагировали на новость о краже шевронов с могилы героя. Некоторые предположили, что к этому могут быть причастны подростки, которые таким образом "развлекаются".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 августа в Киеве состоялось прощание с Андреем "Джусом" Пильщиковым. Проститься с настоящим украинским героем пришли его близкие, побратимы, а также некоторые известные личности.