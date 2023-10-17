У Києві вдруге обікрали могилу легендарного пілота "Джуса": соцмережі обурюються

Злодіїв не зупинили навіть камери відеоспостереження

З могили загиблого українського пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус", яку нещодавно обікрали вандали, вкотре забрали шеврони. Їх на могилі героя раніше залишили його побратими.

Про це повідомила у соціальній мережі Х дівчина "Джуса" волонтер Меланія Подоляк. Вона також зазначила, що більша частина шевронів залишилася на місці, оскільки після першого крадіжки на могилі пілота було встановлено спеціальну вітрину із замком.

За словами Меланії Подоляк, невідомим удалося викрасти лише ті шеврони, які люди самостійно приносили на могилу пілота. Дівчина також заявила, що на цвинтарі встановлені камери відеоспостереження, і вона має намір оприлюднити записи з них. Таким чином, вона хоче зробити злодіїв відомими на весь Інтернет.

Користувачі соціальних мереж очікувано бурхливо відреагували на новину про крадіжку шевронів із могили героя. Дехто припустив, що до цього можуть бути причетні підлітки, які таким чином "розважаються".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 серпня у Києві відбулося прощання з Андрієм "Джусом" Пильщиковим. Попрощатися зі справжнім українським героєм прийшли його близькі, побратими, а також деякі відомі особи.