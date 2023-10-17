"Самый серьезный удар с начала войны": у россиян истерика из-за прилета по военному аэродрому

По данным оккупантов, у них есть потери

В ночь на 17 октября ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов оккупантов около оккупированных Бердянске и Луганске. В пабликах оккупантов пишут, что есть погибшие и потери в технике.

Об успешной атаке сообщается в Telegram-канале СтратКома Украины. Об их последствиях пишут российские паблики.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что удар по аэродрому в Бердянске был нанесен около 2:30. По его информации, поражение было эффективным.

Российский блогер с ником FighterBomber, бывший военный летчик, пишет, что удар был нанесен якобы ракетами ATACMS (по официальным данным, их еще нет на вооружении Украины). На аэродроме базировалась армейская авиация российских оккупантов.

"Один из самых серьёзных ударов за все время СВО. Если не самый серьёзный. Есть потери и в людях и в технике", — заявил он.

Также россияне пишут, что в Бердянске "разнесло стоянку вертолетов". Они добавляют, что их ПВО стреляло мимо, а "в конце и по ПВО прилетело". Оккупанты бесятся и, как обычно, грозят "ответом".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина впервые с начала полномасштабной войны начала производить больше артиллерийских выстрелов в день, чем россия. Хотя, как отмечается, ранее россия имела существенное преимущество по этому показателю.