"Найсерйозніший удар з початку війни": у росіян істерика через приліт по військовому аеродрому

За даними окупантів, вони мають втрати

У ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали успішних ударів по вертольотах та обладнанню аеродромів окупантів біля окупованих Бердянську та Луганську. У пабликах окупантів пишуть, що є загиблі та втрати в техніці.

Про успішну атаку повідомляється в Telegram-каналі СтратКому України. Про їхні наслідки пишуть російські паблики.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що удару по аеродрому в Бердянську було завдано близько 2:30. За його інформацією, ураження було ефективним.

Російський блогер з ніком FighterBomber, колишній військовий льотчик, пише, що удару було завдано нібито ракетами ATACMS (за офіційними даними, їх ще немає на озброєнні України). На аеродромі базувалася армійська авіація російських окупантів.

"Один із найсерйозніших ударів за весь час СВО. Якщо не найсерйозніший. Є втрати й в людях, й в техніці", — заявив він.

Також росіяни пишуть, що у Бердянську "рознесло стоянку гелікоптерів". Вони додають, що їх ППО стріляло повз, а "наприкінці і по ППО прилетіло". Окупанти шаленіють і, як завжди, загрожують "відповіддю".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна вперше з початку повномасштабної війни почала робити більше артилерійських пострілів на день, ніж росія. Хоча, як зазначається, раніше росія мала значну перевагу за цим показником.