Вперше з початку вторгнення: Україна обійшла рф по важливому показнику

Раніше рф мала суттєву перевагу

Окупанти продовжують масштабні штурмові дії в районі Авдіївки та на інших напрямках, але українські військові чинять героїчний опір. Одним із важливих засобів відбиття атак продовжує лишатись артилерія.

За даними Telegram-каналу UA War Infographics, Україна вперше з початку повномасштабної війни почала робити більше артилерійських пострілів на день, ніж росія. Хоча, як зазначається, раніше рф мала суттєву перевагу по цьому показнику.

Так, станом на перший квартал 2022 року окупанти у середньому робили 65 тисяч пострілів на день. Водночас українські військові — лише 4 тисячі.

До кінця четвертого кварталу 2022 року кількість артилерійських пострілів у росіян стрімко знижувалась, досягнувши показника у 20 тисяч на добу. У цей же період Збройні сили України робили за день 5-7 тисяч пострілів.

Статистика витрати боєприпасів

Ситуація помітно почала змінюватись на початку 2023 року. Армія рф знизила число пострілів з 28 тисяч на добу у першому кварталі до 12 у третьому.

У четвертому кварталі цього року настав переломний момент. Україна поступово нарощувала кількість випущених снарядів, досягнувши позначки у 9 тисяч на добу. Водночас цей показник у рф впав до 7 тисяч.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін розлютився через касетні боєприпаси для ЗСУ і почав погрожувати.