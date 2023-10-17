Удар по аэродромам россиян в Бердянске и Луганске: уничтожены 9 вертолетов, и это еще не все

Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых, а тела до сих пор достают из-под завалов

В Бердянске и Луганске была совершена успешная операция ССО под названием "DRAGONFLY" по поражению аэродромов. Российские оккупанты понесли большие потери.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины. Известно, что на аэродромах было большое количество вражеской авиации.

"Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов", — говорится в сообщении.

Данная информация была проверена и подтверждена. Координаты передали подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.

В целом было уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальная техника, находившаяся на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

склад боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

Также отмечается, что склад боеприпасов детонировал до 4 часов утра. А в Луганске детонация и вовсе продолжалась до 11 часов утра.

В ходе успешной операции была уничтожена не только вражеская техника российских оккупантов, но и живая сила. Потери составляют десятки погибших и раненых. Из-под завалов до сих пор достают тела захватчиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что удары по аэродрому в Бердянске 17 октября были нанесены примерно в 2:30. В социальных сетях к утру россияне устроили настоящую истерику.