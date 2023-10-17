Удар по аэродромам россиян в Бердянске и Луганске: уничтожены 9 вертолетов, и это еще не все
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Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых, а тела до сих пор достают из-под завалов
В Бердянске и Луганске была совершена успешная операция ССО под названием "DRAGONFLY" по поражению аэродромов. Российские оккупанты понесли большие потери.
Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины. Известно, что на аэродромах было большое количество вражеской авиации.
"Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов", — говорится в сообщении.
Данная информация была проверена и подтверждена. Координаты передали подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.
В целом было уничтожено:
- девять вертолетов разных модификаций;
- специальная техника, находившаяся на аэродромах;
- пусковая установка ПВО;
- склад боеприпасов;
- повреждены взлетные полосы аэродромов.
Также отмечается, что склад боеприпасов детонировал до 4 часов утра. А в Луганске детонация и вовсе продолжалась до 11 часов утра.
В ходе успешной операции была уничтожена не только вражеская техника российских оккупантов, но и живая сила. Потери составляют десятки погибших и раненых. Из-под завалов до сих пор достают тела захватчиков.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что удары по аэродрому в Бердянске 17 октября были нанесены примерно в 2:30. В социальных сетях к утру россияне устроили настоящую истерику.