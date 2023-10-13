Еще один российский самолет сбили воины ВСУ

ВСУ продолжают сдерживать врага на фронте

Российские солдаты продолжают нести потери в войне с Украиной. ВСУ сбили очередной самолет оккупантов на фронте.

Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ. На каком участке фронта был сбит самолет, военные не уточнили.

Украинские воины за сутки нанесли 12 авиаударов по районам, где россияне сосредоточили свои войска и технику, также под обстрелы попали мосты противника. Кроме того, Силы обороны Украины сбили один российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

В Генштабе добавили, что ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, истощая врага вдоль всей линии фронта. В то же время враг пытался вернуть под свой контроль освобожденное еще месяц назад село Работино в Запорожской области, но безуспешно. Продолжаются атаки россиян в районе Марьинки, Старомайорска, Новомихайловки, Авдеевки и других населенных пунктов на востоке, но ВСУ сдерживают врага.

Также "Телеграф" рассказывал, что в сети показали видео работы РСЗО HIMARS по оккупантам. Все ракеты, переданные союзниками Украине, тратятся с максимальной эффективностью.