HIMARS уничтожает окупантов: эффектные видео работы и особенности РСЗО
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В зависимости от типа ракет у HIMARS разная дальность работы.
Американская артиллерийская система HIMARS поставляется в Украину в рамках помощи от заокеанского партнера. Почти в каждом транше военной помощи есть снаряды для этого РСЗО. Они тратятся с максимальной эффективностью.
Украинские артиллеристы и аэроразведчики делятся поразительными кадрами уничтожения вражеской техники. Артиллерийские установки, танки, позиции врага – в радиусе действия HIMARS они не могут чувствовать себя в безопасности. Система высокомобильная, подготовка к выстрелу длится всего минуту.
Характеристики HIMARS
- Экипаж — 3 человека,
- Колесное шасси,
- Запас хода – 480 км,
- Максимальная скорость — 85 км/ч,
- Дальность зависит от типа ракет. Максимальная – 499 км ракетами PrSM.
Типы ракет для HIMARS
M142 HIMARS оснащен одним блоком с шестью пусковыми установками. Может стрелять разными типами ракет, включая М26А2 (бьет на расстояние 45 км), основной снаряд GMLRS разного типа (дальность полета до 70 км) и тактическую ракету ATACMS. Ее дальность от 70 км до 300 км может быть кассетным боеприпасом. У Украины нет ракет такого типа. Как и последние разработки, которые с 2023 года ушли в серийное производство — тактические ракеты PrSM смогут попасть в объект на расстоянии до 500 км.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что у американского HIMARS есть конкурент в Украине. Тактический ракетный комплекс "Ольха" имеет дальность в 100 км.