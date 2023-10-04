HIMARS уничтожает окупантов: эффектные видео работы и особенности РСЗО

В зависимости от типа ракет у HIMARS разная дальность работы.

Американская артиллерийская система HIMARS поставляется в Украину в рамках помощи от заокеанского партнера. Почти в каждом транше военной помощи есть снаряды для этого РСЗО. Они тратятся с максимальной эффективностью.

Украинские артиллеристы и аэроразведчики делятся поразительными кадрами уничтожения вражеской техники. Артиллерийские установки, танки, позиции врага – в радиусе действия HIMARS они не могут чувствовать себя в безопасности. Система высокомобильная, подготовка к выстрелу длится всего минуту.

Характеристики HIMARS

Экипаж — 3 человека,

Колесное шасси,

Запас хода – 480 км,

Максимальная скорость — 85 км/ч,

Дальность зависит от типа ракет. Максимальная – 499 км ракетами PrSM.

Характеристики HIMARS

Типы ракет для HIMARS

M142 HIMARS оснащен одним блоком с шестью пусковыми установками. Может стрелять разными типами ракет, включая М26А2 (бьет на расстояние 45 км), основной снаряд GMLRS разного типа (дальность полета до 70 км) и тактическую ракету ATACMS. Ее дальность от 70 км до 300 км может быть кассетным боеприпасом. У Украины нет ракет такого типа. Как и последние разработки, которые с 2023 года ушли в серийное производство — тактические ракеты PrSM смогут попасть в объект на расстоянии до 500 км.

Типы ракет для M270A1 IAC и M142 HIMARS

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у американского HIMARS есть конкурент в Украине. Тактический ракетный комплекс "Ольха" имеет дальность в 100 км.