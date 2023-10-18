Мінус літак окупантів: на одному із напрямків збитий російський Су-25

Також було знищено 3 ворожих безпілотники

Українські військові продовжують систематично знищувати ворожу авіацію. У середу, 18 жовтня, на півдні нашої країни було збито черговий літак окупантів.

Як повідомляє пресцентр оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", ворожий штурмовик Су-25 було знищено на Запорізькому напрямку. Інших подробиць в об’єднанні наразі не наводять. Варто зазначити, що це вже четвертий російський літак Су-25, який було збито за останній тиждень.

Також наголошується, що воїни ОСУВ "Таврія" продовжують наступ. Вони мають частковий успіх на південь від Роботиного Запорізької області.

Крім того, наголошується, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1412 вогневих завдань. Загальні втрати ворога становили 288 осіб. Троє окупантів потрапили до полону.

Також за добу було знищено 16 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, 5 ББМ, 4 артилерійські системи, 1 літак, 3 БпЛА, 2 одиниці автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 жовтня українські війська атакували аеродроми у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. В результаті операції було знищено 9 вертольотів ворога та іншу техніку. Для цих ударів були вперше застосовані далекобійні ракети ATACMS.