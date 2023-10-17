Україна вперше застосувала ATACMS: у США розкрили деталі, а окупанти показали фотодокази

Невелика кількість ракет була таємно відправлена в Україну

Україна застосувала для ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську далекобійні ракети ATACMS. Це перший випадок використання цього озброєння в російсько-українській війні.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела. Американське видання стверджує, що застосування ATACMS відбулося у вівторок, 17 жовтня.

За даними WSJ, невелика кількість ракет ATACMS була таємно відправлена в Україну в останні дні. "Вони посилять здатність Києва завдавати дальніх ударів по російських силах під час важливого етапу її контрнаступу", — пише видання.

WSJ підкреслює, що рішення США відправити Україні ATACMS готувалося давно. Україна неодноразово заявляла про важливість таких ракет для контрнаступу.

Видання також повідомило, що надані Україні ракети ATACMS мають дальність близько 160 кілометрів. Слід зазначити, що офіційно про постачання ATACMS не повідомлялося.

Своєю чергою окупанти соцмережах публікують фото, на яких, як стверджуються, зображені елементи ракет ATACMS, знайдені після ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську.

Напис на ракеті

На одному з елементів є напис "MGM 140-А". Можна припустити, що це частина ракети варіанту Block 1 з інерціальною системою управління і касетною головною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74. Вона має дальність стрільби до 165 км.

Уламки ракети

Уламки ракети

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 жовтня, під час засідання Ставки верховного головнокомандувача зробив натяк на можливе використання нового озброєння. Президент подякував тим, хто знищує бази окупантів та "деяким нашим партнерам".