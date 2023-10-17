Україна вже використовує ATACMS? Зеленський зробив прозорий натяк

Окупанти заявляють, що ЗСУ вдарили по аеродрому в Бердянську ракетами ATACMS

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 жовтня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Розповідаючи про нього, глава України зробив цікавий натяк.

Про засідання Ставки Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі. Він подякував українським воїнам, які ведуть важкі бої на східному фронті. Також президент подякував і тим, хто знищує бази окупантів та "деяким нашим партнерам".

"Дякую і тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялися", — сказав глава держави.

Це особливо цікаво у світлі того, що багато російських військових блогерів і Telegram-канали заявляють, нібито результативні удари по військовому аеродрому в Бердянську було завдано далекобійними ракетами ATACMS. За офіційними даними, їх немає на озброєнні України.

дмитро рогозін, який є членом Ради Федерації від окупованої частини Запорізької області, також заявив, що удару по аеродрому Бердянська нібито було завдано ATACMS. Він пише, що ЗСУ працювали "щільно і з великої відстані".

Російські пабліки публікують фото фрагментів того, чим били по аеродрому. Вони пишуть, що це суббоєприпаси касетного ATACMS.

Російські пабліки пишуть, що це знайдено на місці удару по аеродрому

Ще один фрагмент боєприпасу, яким, за версією росЗМІ, вдарили по аеродрому

Нагадаємо, у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України повідомили, що Бердянську та Луганську було здійснено успішну операцію ССО під назвою "DRAGONFLY" з ураження аеродромів. Було знищено 9 вертольотів ворога і не лише.

Для довідки: ATACMS розшифровується як Army TACtical Missile System або Армійський тактичний ракетний комплекс. Більшість їх модифікацій має касетну боєголовку з різною кількістю некерованих або керованих вибухових елементів. Залежно від різновиду ракети здатні вражати цілі з відривом від 140 до 300 кілометрів. Україна давно просила США передати їх, але офіційної інформації про таке рішення і тим більше постачання не було. Раніше "Телеграф" докладно розповідав, що являють собою ракети ATACMS.

Як повідомляв "Телеграф", офіцер ЗСУ Сергій Місюра пояснив, чому удар по летовищу ворога в Бердянську дуже важливий для України. Це крок до того, щоб зірвати плани росії влаштувати в Україні блекаут із настанням холодів.