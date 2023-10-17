Україна вже використовує ATACMS? Зеленський зробив прозорий натяк
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Окупанти заявляють, що ЗСУ вдарили по аеродрому в Бердянську ракетами ATACMS
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 жовтня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Розповідаючи про нього, глава України зробив цікавий натяк.
Про засідання Ставки Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі. Він подякував українським воїнам, які ведуть важкі бої на східному фронті. Також президент подякував і тим, хто знищує бази окупантів та "деяким нашим партнерам".
"Дякую і тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялися", — сказав глава держави.
Це особливо цікаво у світлі того, що багато російських військових блогерів і Telegram-канали заявляють, нібито результативні удари по військовому аеродрому в Бердянську було завдано далекобійними ракетами ATACMS. За офіційними даними, їх немає на озброєнні України.
дмитро рогозін, який є членом Ради Федерації від окупованої частини Запорізької області, також заявив, що удару по аеродрому Бердянська нібито було завдано ATACMS. Він пише, що ЗСУ працювали "щільно і з великої відстані".
Російські пабліки публікують фото фрагментів того, чим били по аеродрому. Вони пишуть, що це суббоєприпаси касетного ATACMS.
Нагадаємо, у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України повідомили, що Бердянську та Луганську було здійснено успішну операцію ССО під назвою "DRAGONFLY" з ураження аеродромів. Було знищено 9 вертольотів ворога і не лише.
Для довідки: ATACMS розшифровується як Army TACtical Missile System або Армійський тактичний ракетний комплекс. Більшість їх модифікацій має касетну боєголовку з різною кількістю некерованих або керованих вибухових елементів. Залежно від різновиду ракети здатні вражати цілі з відривом від 140 до 300 кілометрів. Україна давно просила США передати їх, але офіційної інформації про таке рішення і тим більше постачання не було. Раніше "Телеграф" докладно розповідав, що являють собою ракети ATACMS.
Як повідомляв "Телеграф", офіцер ЗСУ Сергій Місюра пояснив, чому удар по летовищу ворога в Бердянську дуже важливий для України. Це крок до того, щоб зірвати плани росії влаштувати в Україні блекаут із настанням холодів.