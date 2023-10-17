"Виграємо битву за повітря": офіцер про наслідки удару по аеродрому в Бердянську (фото, карта)

Російські військові блогери пишуть про чималі втрати

У ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів біля окупованих Бердянська та Луганська. У пабликах окупантів підтверджують, що на аеродромі Бердянська є втрати у живій силі та техніці, пожежу там зафіксували супутники NASA.

Як пише військовий експерт Ян Матвєєв, аеродром у Бердянську дуже важливий, останнім часом там активно будували укріплення, щоб прикрити вертольоти. Мова про ті гелікоптери, які регулярно літали на Запорізький фронт.

Аеродром Бердянськ на карті

Пожежі на аеродромі Бердянька з супутника

"Російські джерела вважають, що удару було завдано ракетами ATACMS, які офіційно ще не передавали Україні. Почекаємо подробиць, але з ажіотажу вже зрозуміло, що атака була результативною і суттєвою", — резюмував він.

Офіцер ВСУ Сергій Місюра зазначає, що спочатку скептично поставився до повідомлень про результативні удари ЗСУ по аеродромах у Бердянську та Луганську. Насамперед тому, що окупанти не стали б так близько тримати авіацію. Крім того, всі ракети, які можуть досягти такої дальності, мають точковий ударний потенціал. Зазначимо, Бердянськ знаходиться приблизно за 100 км від лінії фронту, Луганськ — за 80 км. Однак після підтверджень з боку окупантів стало ясно, що це можливо. Ймовірно, удару було завдано ракетами з касетною бойовою частиною.

Офіцер вважає, що це стало відповіддю на запуск росією в останні два дні по території України ракет Х-59. Це нова крилата ракета, яка запускається з винищувачів СУ. Він пояснив, що росіяни готуються влаштувати Україні темну зиму, для чого їм потрібно зробити залп із понад 110 крилатих ракет за різними напрямками. Тому нова ракета, яку ворог може запускати з армійської авіації, така актуальна для ворога. І саме армійська авіація потрапила під удар.

"Ми вже виграємо битву за повітря і нашу світлу і теплу зиму. Ми готові збивати російські ракети, а сьогодні ще й скоротили авіапарк для запуску ракет Х-59. За допомогою ракет з касетною БЖД, про яку нам ще потрібно офіційно щось прочитати ", — резюмував Місюра.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна вперше з початку повномасштабної війни почала робити більше артилерійських пострілів на день, ніж росія. Хоча, як зазначається, раніше росія мала значну перевагу за цим показником.