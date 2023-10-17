Удар по аеродромах росіян у Бердянську та Луганську: знищено 9 вертольотів, і це ще не все

Втрати в живій силі противника складають десятки загиблих і поранених, а тіла досі дістають з-під завалів

У Бердянську та Луганську було здійснено успішну операцію ССО під назвою "DRAGONFLY" з ураження аеродромів. Російські окупанти зазнали великих втрат.

Про це у вівторок, 17 жовтня, повідомили у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України. Відомо, що на аеродромах було багато ворожої авіації.

"Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної та спеціальної техніки та боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Ця інформація була перевірена та підтверджена. Координати передали підрозділам сил оборони. Внаслідок завдання вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат.

Загалом було знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, що знаходилася на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Також наголошується, що склад боєприпасів детонував до 4 години ранку. А в Луганську детонація взагалі тривала до 11 години ранку.

У ході успішної операції було знищено не лише ворожу техніку російських окупантів, а й живу силу. Втрати становлять десятки загиблих та поранених. З-під завалів досі дістають тіла загарбників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що ударів по аеродрому в Бердянську 17 жовтня було завдано приблизно о 2:30. У соціальних мережах до ранку росіяни влаштували справжню істерику.