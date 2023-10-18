Дрони СБУ влаштували пекло на військовому аеродромі росіян у Курській області: відео

У таборі знаходилось багато військових рф

У Курській області рф у ніч на середу, 18 жовтня, сталася чергова "бавовна". Дрони від Служби безпеки України атакували військовий табір біля аеродрому "Халіно".

За даними джерел "Телеграфу", у цій місцині знаходилося близько 3 тисяч ворожих військових та майже 80 одиниць техніки. Конкретні дані щодо втрат росіян поки уточнюються.

Однак влучання було досить потужним. Вдалося зафіксувати щонайменше 18 вдалих атак дронів по розташуванню ворога.

Також на відео можна помітити роботу ворожої ППО. Проте, як видно намагання окупантів збити українські безпілотники були не дуже вдалими.

Як відомо, аеродром "Халіно" розташований за 7 км на схід від центру міста Курськ. Тут знаходиться міжнародний аеропорт "Курськ-Східний" (закритий з 24 лютого 2022 року) і військова авіабаза "Халіно", на якій базується 14-й винищувальний авіаполк 105-ї змішаної авіаційної дивізії рф, оснащений літаками Су-30СМ. Цей аеродром вже неодноразово атакували українські військові.

Аеродром "Халіно" на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 жовтня українські війська атакували аеродроми в тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Для цих ударів було вперше застосовано далекобійні ракети ATACMS.

В результаті атак було знищено дев’ять ворожих гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, а також пошкоджено злітні смуги. Також було вражено склади боєприпасів.