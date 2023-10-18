Дроны СБУ устроили ад на военном аэродроме россиян в Курской области: видео

В лагере находилось много военных рф

В Курской области рф в ночь на среду, 18 октября, произошла очередная "бавовна". Дроны от Службы безопасности Украины атаковали военный лагерь у аэродрома "Халино".

По данным источников "Телеграфа", в этом месте находилось около 3 тысяч вражеских военных и около 80 единиц техники. Конкретные данные по потерям россиян пока уточняются.

Однако попадание было достаточно мощным. Удалось зафиксировать не менее 18 удачных атак дронов по расположению врага.

Также на видео можно увидеть работу вражеской ПВО. Однако, по всей видимости, попытки оккупантов сбить украинские беспилотники были не очень удачными.

Как известно, аэродром "Халино" расположен в 7 км к востоку от центра города Курск. Здесь находится международный аэропорт "Курск-Восточный" (закрытый с 24 февраля 2022 года) и военная авиабаза "Халино", на которой базируется 14-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии рф, оснащенный самолетами Су-30СМ. Этот аэродром уже не раз атаковали украинские военные.

Аэродром "Халино" на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 октября украинские войска атаковали аэродромы во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Для этих ударов были впервые применены дальнобойные ракеты ATACMS.

В результате атак были уничтожены девять вражеских вертолетов различных модификаций, специальная техника, которая находилась на аэродромах, пусковая установка ПВО, а также повреждены взлетные полосы. Также были поражены склады боеприпасов.