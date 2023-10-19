У Запоріжжі та Дніпрі пролунали потужні вибухи: всі подробиці

Громадян просять залишатися в укриттях

Вдень 18 жовтня у Запоріжжі та Дніпрі після сигналу повітряної тривоги пролунали вибухи. Наразі є загроза застосування ракет з боку російських окупантів.

У моніторингових Telegram-каналах вже повідомили, що було зафіксовано пуски балістичних ракет із Криму у бік Дніпра. Тим часом інформацію підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Громадяни просять залишатися в укриттях до відповідних розпоряджень.

Один із великих військових українських Telegram-каналів "Николаевский Ванек" повідомляє, що було зафіксовано пуски двох ракет. За попередньою інформацією, йдеться про "Іскандер-М". 18 жовтня такі ракети окупанти запускали по Миколаївській та Дніпропетровській областям.

"Це балістичні не зовсім точні ракети — не завжди виходить зафіксувати пуск/підготовку до пуску та включити вчасно оповіщення", - йдеться у повідомленні.

До того ж такі ракети дуже складно збивати й робити це можуть лише деякі засоби ППО, які є в Україні.

О 13:07 повітряна тривога по областях була скасована.

Зазначимо, що на момент публікації цього матеріалу інформації про прильоти у містах, де лунала повітряна тривога, немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя. Було зафіксовано приліт по житловому будинку. В результаті є загиблі та постраждалі.