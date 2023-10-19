У Кривому Розі пролунали потужні вибухи: подробиці та відео (оновлено)

Жителів міста вкотре розбудили гучні вибухи

Після неспокійної ночі, коли росіяни атакували кілька областей України, рано-вранці у четвер, 19 жовтня, пролунав вибух у Кривому Розі. У цей час у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Вибух пролунав о 4:59, також деякі пишуть, що вибух у місті був не один.

Відбій тривоги дали о 5:29. Офіційної інформації про причину та характер вибухів на момент публікації немає, можливо вони – результат роботи ППО. Місцеві пабліки пишуть, що, за попередньою інформацією, у місті все нормально.

UPD 7:40 Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що у Кривому Розі було збито ракету, спрямовану окупантами на місто.

"У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно", — наголосив він.

Вілкул додав, що 19 жовтня о 12:00 у виробничих цілях буде здійснено плановий вибух у кар'єрі "№2-біс" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 14:00 – у кар'єрі "Північний" (Саксаганський, Центрально-Міський район) та о 15:00 у кар'єрі "Глеюватський" ПрАТ "ЦГЗК" (Покровський район). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, наголосив він.

У мережі з’явилося відео звуків, що їх чули жителі Кривого Рогу. Вибухи були досить сильними.

Нагадаємо, пізно ввечері в середу, 18 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Миколаївській області. Загинуло двоє людей, їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів, поранення отримала ще як мінімум одна людина. Також вибух пролунав у Сумах. За даними місцевої ОВА, сталося влучання в об’єкт інфраструктури. Крім того, вибух чули у Павлограді, там був зафіксований дрон, можливо, він виконував функції розвідки. Ймовірно, по ньому відпрацювала наша ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Був приліт житловим будинком. В результаті є загиблі та постраждалі.