У кількох областях України пролунали вибухи: без жертв не обійшлося

Окупанти продовжують обстріл України

Окупанти завдали чергового удару по Миколаївській області, через що загинула жінка. Також про вибухи повідомляється у Павлограді та Сумах.

Як поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, удару було завдано приблизно о 20:40 по Степівській громаді, де в одному з населених пунктів було пошкоджено будинки та сільськогосподарське підприємство.

"Загинула жінка, її рятувальники деблокували з під уламків зруйнованої будівлі. Ймовірно ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого", — повідомив Кім.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ зазначають, що на півдні та сході спостерігається активність тактичної авіації, а тому для прифронтових районів є загроза застосування авіаційного озброєння — ракет та авіабомб.

Моніторингові групи своєю чергою пишуть про те, що у Дніпропетровській області по напряму Павлограда було зафіксовано рух БПЛА. При цьому не виключається, що він виконував функції розвідки. Ще один БПЛА було зафіксовано на півночі Сумської області, він рухається у бік Чернігівської області.

У місцевих каналах повідомляють про вибухи. Швидше за все, йдеться про роботу ППО.

UPD: Пізніше у ДСНС повідомили, що кількість загиблих під час обстрілу Миколаївщини зросла до двох осіб

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Був приліт житловим будинком. В результаті є загиблі та постраждалі.