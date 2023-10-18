В нескольких областях Украины раздались взрывы: без жертв не обошлось

Оккупанты продолжают обстрелы Украины

Оккупанты нанесли очередной удар по Николаевской области из-за чего погибла женщина. Также о взрывах сообщается в Павлограде и Сумах.

Как проинформировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, удар был нанесен примерно в 20:40 по Степовской общине, где в одном из населенных пунктов были повреждены дома и сельскохозяйственное предприятие.

"Погибла женщина, ее спасатели деблокировали из-под обломков разрушенного здания. Вероятно, еще один человек находится под завалами. Также пока известно об одном раненом", — сообщил Ким.

Вместе с тем в Воздушных силах ВСУ отмечают, что на юге и востоке наблюдается активность тактической авиации, а потому для прифронтовых районов есть угроза применения авиационного вооружения — ракет и авиабомб.

Мониторинговые группы в свою очередь пишут о том, что в Днепропетровской области по направлению Павлограда было зафиксировано движение БПЛА. При этом не исключается, что он выполнял функции разведки. Еще один БПЛА был зафиксирован на севере Сумской области, он движется в сторону Черниговской области.

В местных каналах сообщают о взрывах. Скорее всего, речь идет о работе ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Был прилет по жилому дому. В результате есть погибшие и пострадавшие.