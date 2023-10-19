В Запорожье и Днепре прогремели мощные взрывы: все подробности

Граждан просят оставаться в укрытиях

Днем 18 октября в Запорожье и Днепре после сигнала воздушной тревоги раздались взрывы. Сейчас есть угроза применения ракет со стороны российских оккупантов.

В мониторинговых Telegram-каналах уже сообщили, что были зафиксированы пуски баллистических ракет из Крыма в сторону Днепра. Тем временем информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Граждан просят оставаться в укрытиях до соответствующих распоряжений.

Один из крупных военных украинских Telegram-каналов "Николаевский Ванек" сообщает, что были зафиксированы пуски двух ракет. По предварительной информации, речь идет об "Искандер-М". 18 октября такие ракеты оккупанты запускали по Николаевской и Днепропетровской областям.

"Это баллистические не совсем точные ракеты — не всегда получается зафиксировать пуск/подготовку к пуску и включить вовремя оповещение", — говорится в сообщении.

К тому же, такие ракеты крайне сложно сбивать и делать это могут только некоторые средства ПВО, которые есть в Украине.

В 13:07 был воздушная тревога по областям была отменена.

Отметим, что на момент публикации данного материала информации о прилетах в городах, где звучала воздушная тревога, нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 октября российские оккупанты атаковали Запорожье. Был зафиксирован прилет по жилому дому. В результате есть погибшие и пострадавшие.