В Кривом Роге прогремели мощные взрывы: подробности и видео

Жителей города в который раз разбудили громкие взрывы

После неспокойной ночи, когда россияне атаковали несколько областей Украины, рано утром в четверг, 19 октября, прогремел взрыв в Кривом Роге. В это время в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Взрыв раздался в 4:59, также некоторые пишут, что взрыв в городе был не один.

Отбой тревоги дали в 5:29. Официальной информации о причине и характере взрывов на момент публикации нет, возможно они — результат работы ПВО. Местные паблики пишут, что по предварительной информации, в городе все нормально.

В сети появилось видео звуков, которые слышали жители Кривого Рога. Взрывы были довольно мощными.

Напомним, поздно вечером в среду, 18 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Николаевской области. Погибло двое людей, их тела спасатели достали из-под завалов, ранения получил еще как минимум один человек. Также взрыв прогремел в Сумах. По данным местной ОВА, произошло попадание в объект инфраструктуры. Кроме того, взрыв слышали в Павлограде, там был зафиксирован дрон, возможно он выполнял функции разведки. Вероятно, по нему отработала наша ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Был прилет по жилому дому. В результате есть погибшие и пострадавшие.