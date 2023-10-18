Российская ракета в Запорожье убила молодую семью: видео

В результате ночного ракетного удара по жилому дому в Запорожье, который в ходе атаки совершили российские оккупанты, погибла молодая семья. Им было по 23 года.

Ребята жили в квартире вместе с родителями. Такая информация появилась в Telegram-канале NEXTA Live.

После обстрела отец попытался реанимировать сына. Но у него не вышло. Мать погибшего парня находится в больнице.

Глава областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что для атаки россияне применили ракету С-300. Чиновник отметил, что некоторые жители дома смогли спастись благодаря правилу двух стен и своевременному уведомлению о воздушной опасности. По состоянию на 11:20 известно о двух погибших, трех раненых и трех пропавших без вести. Еще двум людям оказана медицинская помощь прямо на месте трагедии.

По словам главы Запорожской ОВА, в доме разрушены два подъезда — это примерно 8 квартир. Пострадала от обстрела и церковь, которая расположена рядом с домом. Чиновник рассказал, что после завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано, а затем – восстановлено.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по жилому дому в Запорожье проявлением "российского террора".

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Днепре российская ракета тоже прилетела по жилым домам.