Российская ракета в Днепре прилетела по жилым домам, есть жертва: все подробности

Появилась информация о последствиях атаки

Утром 17 октября в городе Днепр раздались взрывы, а позже стало известно о прилетах по жилым домам. Российские оккупанты атаковали частные дома в Днепровском районе города.

Мэр Днепра Борис Филатов коротко прокомментировал на своей странице в Facebook очередное преступление захватчиков, сказав, что есть жертвы и пострадавшие. Он также обратился к горожанам с просьбой не публиковать фото и видео с места происшествия.

В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак высказался об очередной атаке врага.

"Враг попал по частным домам в Днепровском районе. Предварительно погиб человек. Три человека пострадали. Последствия атаки уточняем. Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали впоследствии. Прошу блогеров и СМИ пока воздержаться от любых фото и комментариев! Не помогайте врагу!", — написал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что россияне попали по частным домам в селе Обуховка на Днепропетровщине. В результате погибла 31-летняя женщина.

При этом в социальных сетях появилась информация о том, что якобы погибла также 25-летняя девушка, а под завали находятся еще трое детей. Однако эти данные не подтверждены. В паблике отметили, что в результате происшествия были повреждены восемь частных домов.

На данный момент в Министерстве внутренних дел подтвердили гибель 31-летней женщины и сообщили о 4 травмированных.

"россия в очередной раз ударила по гражданскому населению в Обуховке на Днепропетровщине. Разбиты 8 частных домов в жилом секторе. Работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 октября российские захватчики атаковали Запорожье. В результате было попадание в жилой дом. В настоящий момент известно о жертвах и пострадавших.