Мощные взрывы в Днепре и Запорожье: что известно на данный момент (обновлено)

Пуски были произведены из Крыма

Около 9:45 среды, 18 октября, прогремели взрывы в Днепре и Запорожье. Перед этим жителей этих областей предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

О взрывах сообщают корреспонденты "Телеграфа". По данным мониторинговых каналов, пуски были из Крыма.

Как уточняется в Telegram-канале "Николаевский Ванек", были пуски баллистических ракет с территории оккупированного Крыма. Россияне атакуют Днепропетровскую и Запорожскую области.

Мэр Днепра Борис Филатов в 10:31 сообщил, что российская ракета ударила по частному сектору города. В Днепре есть погибшие и пострадавшие.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что по предварительным данным, погиб человек. Еще три человека пострадали.

"Последствия атаки уточняем. Уже известно о шести поврежденных домах. Детали впоследствии", — написал он в Telegram.

Еще один мониторинговый канал пишет, что удар был нанесен из ОТРК "Искандер-М". Жителей населенных пунктов, где объявлена воздушная тревога призывают находиться в укрытиях.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", всего с территории Крыма было запущено четыре ракеты. Об этом сообщили жители полуострова.

В Telegram-канале Воздушных сил Украины в 9:46 предупредили о ракетной угрозе для восточных и юго-восточных областей. Карта тревог по состоянию на 10:02 выглядит так:

Карта тревог по состоянию на 10:02 18 октября

В сети пишут, что прозвучали взрывы в пригороде Днепра. Публикуют фото дыма, который возник после этого.

Дым над местом взрыва

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 октября россияне нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Известно о гибели двух человек, еще трое травмированы. Под завалами ищут людей и оказывают помощь пострадавшим.