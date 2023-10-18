Мощные взрывы в Днепре и Запорожье: что известно на данный момент (обновлено)
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Пуски были произведены из Крыма
Около 9:45 среды, 18 октября, прогремели взрывы в Днепре и Запорожье. Перед этим жителей этих областей предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
О взрывах сообщают корреспонденты "Телеграфа". По данным мониторинговых каналов, пуски были из Крыма.
Как уточняется в Telegram-канале "Николаевский Ванек", были пуски баллистических ракет с территории оккупированного Крыма. Россияне атакуют Днепропетровскую и Запорожскую области.
Мэр Днепра Борис Филатов в 10:31 сообщил, что российская ракета ударила по частному сектору города. В Днепре есть погибшие и пострадавшие.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что по предварительным данным, погиб человек. Еще три человека пострадали.
"Последствия атаки уточняем. Уже известно о шести поврежденных домах. Детали впоследствии", — написал он в Telegram.
Еще один мониторинговый канал пишет, что удар был нанесен из ОТРК "Искандер-М". Жителей населенных пунктов, где объявлена воздушная тревога призывают находиться в укрытиях.
По данным Telegram-канала "Крымский ветер", всего с территории Крыма было запущено четыре ракеты. Об этом сообщили жители полуострова.
В Telegram-канале Воздушных сил Украины в 9:46 предупредили о ракетной угрозе для восточных и юго-восточных областей. Карта тревог по состоянию на 10:02 выглядит так:
В сети пишут, что прозвучали взрывы в пригороде Днепра. Публикуют фото дыма, который возник после этого.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 октября россияне нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Известно о гибели двух человек, еще трое травмированы. Под завалами ищут людей и оказывают помощь пострадавшим.