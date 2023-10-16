Чудом никто не погиб: появились фото последствий обстрела Миргорода на Полтавщине

Жителям пострадавшего района обещают компенсацию

На месте падения обломков российской ракеты в Миргороде нашли еще один поврежденный объект социальной инфраструктуры. Там после взрыва ударной волной повыбивало окна.

Как сообщил глава Полтавской ОВА Филип Пронин все люди, которые пострадали вследствие российской атаки получат компенсацию за разрушения. Кроме того, им предложили воспользоваться государственной программой "еВосстановление".

"Также стало известно, что в результате ночной вражеской атаки от взрывной волны поврежден еще один объект социальной инфраструктуры. В здании частично выбило окна. Пострадавших, к счастью, нет", — сообщил он.

По его словам, комиссия обследовала 40 частных домов и 36 квартир. Кроме того, он обнародовал фотографии того, как выглядят разрушенные дома.

Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки на Миргородский район Полтавщины были повреждены несколько домов, кроме того известно о том, что три человека получили травмы, среди которых один ребенок. Всего было зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".