Дивом ніхто не загинув: з’явились фото наслідків обстрілу Миргорода на Полтавщині

Жителям постраждалого району обіцяють компенсацію

На місці падіння уламків російської ракети у Миргороді знайшли ще один пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури. Там після вибуху ударною хвилею повибивало вікна.

Як повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін усі люди, які постраждали внаслідок російської атаки, отримають компенсацію за руйнування. Крім того, їм запропонували скористатися державною програмою "єВідновлення".

"Також стало відомо, що внаслідок нічної ворожої атаки від вибухової хвилі пошкоджено ще один об’єкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна. Постраждалих, на щастя, немає", — повідомив він.

За його словами, комісія обстежила 40 приватних будинків та 36 квартир. Крім того, він оприлюднив фотографії того, як виглядають зруйновані будинки.

Як повідомлялося раніше, внаслідок нічної атаки на Миргородський район Полтавщини було пошкоджено кілька будинків, крім того відомо про те, що троє людей отримали травми, серед яких одна дитина. Усього було зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".