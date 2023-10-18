Росіяни зменшили атаки на Авдіївку, але є й погані новини: що там зараз відбувається (мапа)

Окупанти накопичують сили для нових штурмів

Російська армія знизила інтенсивність обстрілів Авдіївки, але найближчими днями очікується нове загострення ситуації. Нинішні атаки на місто наймасштабніші з 2014 року.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, у самому місті стало трохи спокійніше, знизилася кількість обстрілів, ракетних ударів та штурмових дій.

"Хоча на позиціях тихіше не стає. Там тривають обстріли та стрілецькі бої цілодобово. На позиціях дуже спекотно", - сказав Віталій Барабаш.

Він припустив, що атак поменшало через те, що окупанти видихнулися, завдяки чому ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на цьому напрямі. Проте росіяни перегруповуються і вже третю ніч поспіль відтягують техніку на ремонт у тил.

"Швидше за все, найближчими днями ми очікуємо, таки буде це загострення на нашому напрямі", — підсумував Барабаш.

За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог, як і раніше, намагається захопити Авдіївку. Станом на ранок 18 жовтня ЗСУ відбили 5 атак. Через ранковий обстріл міста поранення отримав один місцевий житель.

У пресслужбі Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook повідомляють, що росіяни дійсно перегруповуються під Авдіївкою.

"На Авдіївському напрямку, ворог не залишає спроб оточити Авдіївку. Проводить перегрупування. Тут відбито п’ять атак ворога", - сказано в повідомленні.

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