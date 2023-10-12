Окупанти знищують Авдіївський коксохім: влада відповіла, чи є хімугроза для українців

Окупанти не вірять у те, що на заводі не перебувають українські військові

Авдіївка на Донеччині кілька днів поспіль перебуває під сильним обстрілом росіян. Вчора окупанти влучили по місцевому коксохімічному заводу, де сталася пожежа.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш докладно розповів про ситуацію у місті в ефірі "Громадського радіо". За його словами, усі небезпечні речовини з АКХЗ давно вивезли.

На заводі зараз немає ані російських, ані українських військових, проте будівля регулярно обстрілюється з усіх видів озброєння. За словами Віталія Барабаша, пожежі на коксохімі не мають серйозної небезпеки для здоров’я місцевих жителів.

"Усі небезпечні речовини з території заводу були вивезені ще до вересня минулого року. З самого початку повномасштабної війни все, що там було небезпечно, якісь кислоти, шкідливі хімічні сполуки, усі були вивезені. Цим займалися насамперед. Цим займалися дуже серйозно, як на заводі, так і в обласній військовій адміністрації", — сказав Барабаш.

Глава Авдіївської МВА наголосив, що ЗСУ принципово не заходили на АКХЗ, оскільки це могло стати для них пасткою. Віталій Барабаш не розуміє, навіщо окупанти так затято обстрілюють завод.

"Можливо, вони (росіяни — рд.) вигадали, що це друга "Азовсталь", не знаю. Там немає військових, а вони (окупанти — ред.) все одно б’ють. Просто руйнують промислову інфраструктуру", — додав керівник ОВА.

Колишній генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов показав відео наслідків обстрілу Авдіївського коксохіму. Він підтвердив, що на заводі немає військових, але окупанти в це не вірять і цілеспрямовано знищують об’єкт інфраструктури.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ пояснили, навіщо росіяни обстрілюють Авдіївку. Окупанти кинули у бій величезну кількість піхоти.