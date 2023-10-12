Кинули безліч піхоти: полковник ЗСУ пояснив, навіщо росіянам так потрібна Авдіївка

Ворог покинув безліч піхоти

У ЗСУ назвали нову атаку росіян на Авдіївку спробою здобути "знакову перемогу". Тому ворог продовжує тиснути.

Про це заявив представник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він зазначив, що якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення чи оточення Авдіївки для нього чи не найбільше, що можна досягти на даному етапі.

"Авдіївку ворог розглядає як можливість отримати якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій. Тому ворог активно застосовує авіацію та продовжує активні наступальні дії", — говорить він.

Військовий також розповів, що днями ворог "кинув безліч піхоти, а також бронетехніки на Авдіївський напрямок".

"Наразі вже фіксується зменшення кількості бронетехніки, але ворог намагається йти вперед піхотою", — сказав він.

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше розповідав про все, що зараз відомо про ситуацію на Авдіївській ділянці фронту. Прочитати про це ви можете, перейшовши за посиланням.