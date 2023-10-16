Новий абсолютний рекорд: ЗСУ позбавили росіян величезної кількості техніки

У ході російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе

Українська армія дронів продовжує радувати своїми успіхами й цього разу бійцям вдалося поставити новий абсолютний рекорд — 428 одиниць російської техніки було знищено за тиждень. Росіяни за ей час втратили важливе обладнання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, безпілотники дуже ефективно показали себе під час наступу російських окупантів.

"Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Отже, у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків і купа іншого обладнання", — написав він.

Також Федоров опублікував повний список знищеної техніки та живої сили ворога в період з 9 по 16 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ показали, як за допомогою дронів українські воїни знищують техніку російських окупантів. Своєю чергою українці в соціальних мережах вже встигли оцінити блискучу роботу спецпризначенців та подякували їм за майстерність.