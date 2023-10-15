Ховаються від українських дронів: загородження росіян у Севастопольській бухті показали зі супутника

Фотографії були зроблені 13 жовтня 2023 року

російські окупанти після численних ударів по Криму встановили загородження на вході до Севастопольської бухти. Їх зафільмували зі супутника.

Знімок опублікував OSINT-аналітик Бреді Ефрик у Twitter. За його інформацією, фотографії було зроблено 13 жовтня 2023 року.

На них можна побачити, що росіяни в Севастопольській бухті встановили та вже встигли розширити загородження. Аналітик припускає, що таким чином російські окупанти намагаються захиститись від можливих атак українських морських дронів.

Зазначимо, раніше ми писали про те, що в тимчасово окупованому Севастополі вибухнув корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державін". Через деякий час у ВМС підтвердили удар по російських кораблях. Як виявилося, вибухів було декілька. Також пошкодження зазнав і буксир "Бур". Українські військові кажуть, що російським кораблям "час забиратися з нашого Севастополя".

Нагадаємо, джерела в Службі безпеки України повідомили "Телеграфу", що атаки на корабель "Павел Державін" та на носій крилатих ракет "Буян" — спільна робота ВМСУ та СБУ. Там заявили, що обидва судна були вражені морськими дронами "Морський малюк" з експериментальним озброєнням. Докладніше про нову атаку ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Також ми повідомляли про те, що росіяни передислокують свої кораблі Чорноморського флоту із тимчасово окупованого Севастополя та Феодосії в окупованому Криму до порту Новоросійська.