Прячутся от украинских дронов: заграждения россиян в Севастопольской бухте показали со спутника

Фотографии были сделаны 13 октября 2023 года

российские оккупанты после многочисленных ударов по Крыму установили заграждение на входе в Севастопольскую бухту. Их запечатлели со спутника.

Снимок опубликовал OSINT-аналитик Брэди Эфрик в Twitter. По его информации, фотографии были сделаны 13 октября 2023 года.

На них можно увидеть, что россияне в Севастопольской бухте установили и уже успели расширить заграждения. Аналитик предполагает, что таким образом российские оккупанты пытаются защититься от возможных атак украинских морских дронов.

Отметим, ранее мы писали о том, что во временно оккупированном Севастополе взорвался корабль Черноморского флота рф "Павел Державин". Спустя время в ВМС подтвердили удар по российским кораблям. Как оказалось взрывов было несколько. Также повреждения получил и буксир "Бур". Украинские военные говорят, что российским кораблям "пора убираться из нашего Севастополя".

Напомним, источники в Службе безопасности Украины сообщили "Телеграфу", что атаки на корабль "Павел Державин" и на носитель крылатых ракет "Буян" — совместная работа ВМСУ и СБУ. Там заявили, что оба судна были поражены морскими дронами "Морской малыш" с экспериментальным вооружением. Подробнее о новой атаке вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Также мы сообщали о том, что россияне передислоцируют свои корабли Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя и Феодосии в оккупированном Крыму в порт Новороссийска.