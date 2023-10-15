Влада Авдіївки озвучила позитивні новини про бої за місто

Росіяни послаблюють тиск

Після суттєвої ескалації на напрямі Авдіївки цього тижня ситуація поступово заспокоюється, а російські сили видихаються.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, особливо активні бої на цьому напрямі тривають уже шість днів поспіль.

За його словами, спроби росіян штурмувати цей населений пункт продовжуються, проте з суботи, 14 жовтня, їхня інтенсивність знизилася.

"Ненабагато, не дуже суттєво, але відчутно, що вони вже видихаються. На мій погляд, на відсотків 15% у них менше штурмових дій", — сказав він.

Барабаш додав, що також знизилася кількість обстрілів, якщо кілька днів тому росіяни здійснювали понад 30 обстрілів за день, то минулої доби їх було лише 18.

При цьому начальник Авдіївської МВА зазначає, що в хід там йде все, що є у росіян — ствольна та реактивна артилерія, міномети та керовані авіабомби. На деяких уламках можна побачити маркування серпня 2023 року, що говорить про застосування боєприпасів, які тільки вийшли із заводу.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ пояснили, навіщо росіяни намагаються захопити Авдіївку. На цьому напрямі ворог покинув безліч піхоти, а також бронетехніки.