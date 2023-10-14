У окупантів новий дедлайн по захопленню Донецької області: чому Авдіївка для них така важлива

Окупанти не залишають своїх підступних планів, не шкодуючи життя своїх солдатів

Росіяни продовжують проводити штурми під Авдіївкою, але героїчними зусиллями ЗСУ утримують позиції. Окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області – 31 грудня.

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі Українського радіо. Він пояснив, чому Авдіївка така важлива для окупантів.

"Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлено завдання вийти на адмінкордон Донецької області. Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі їм буде простіше дійти до Покровська, і так далі. Тому Авдіївка для них є вкрай важливою", — зазначив Барабаш.

Він додав, що росіяни "просто стирають" Авдіївку з лиця землі. Водночас очевидно, що ворог платить за спробу здійснити свої підступні плани високу ціну. Вже кілька днів кількість ліквідованих окупантів у щоденних зведеннях Генштабу ЗСУ – близько 1000. Також росіяни активно втрачають військову техніку.

Варто зазначити, це далеко не перший дедлайн, який росіяни встановлюють для повного захоплення Донецької області. Усі їхні плани зривають захисники України. Наприклад, окупаційна влада влітку минулого року заявляла, що російська армія до кінця серпня хоче захопити всю територію регіону. Проте пройшов уже не лише серпень 2022 року, а й серпень 2023 року, а їм це все ще не вдалося.

Як писав "Телеграф", представник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що нова атака росіян на Авдіївку є спробою здобути "знакову перемогу". Тому ворог продовжує тиснути.