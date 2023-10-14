Війна — день 598: росія заявила про свій "контрнаступ" і не встигає підвозити мішки для тіл

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 14 жовтня 2023 року. В останні дні обстановка на фронті помітно ускладнилася, бої в районі Авдіївки стали жорстокими, а росія заявила, ніби пішла в активні дії практично по всій лінії фронту, чим нібито закінчила контрнаступ України. Однак, незважаючи на всі ці браві заяви, російські окупанти не можуть просунутися на жодному напрямку, а волонтери не встигають їм підвозити мішки для трупів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Сили оборони України вперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вистрілюють більше артснарядів на день, ніж окупанти, — OSINT-дослідник під ніком HerrDr8 склав інфографіку, яка чітко показує, як змінилося це співвідношення.

Про те, що відбувалося 11 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 595: окупанти атакують у районі Авдіївки та збільшують тиск на інших ділянках фронту

Інформацію за 12 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 596: окупанти штурмують Авдіївку, але зазнають величезних втрат

З даними за 13 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 597: ЗСУ мають частковий успіх, а в росії нова "бавовна"