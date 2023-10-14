путін "косить" під Гітлера - він 100% проводить ритуали — відьма Марія Тиха

Одне з найважливіших питань, яке задав "Телеграф" — коли помре путін

"Телеграф" не зміг пройти повз теми магії — українців психологічно після повномасштабного вторгнення підтримувати Арестович, психологи і передбачення екстрасенсів, тарологів, магів. Тож ми вирішили зазирнути у світ відьми — завтра вийде велике інтерв'ю з найвідомішою відьмою України Марією Тихою — про таро, негативний бік надздібностей і подарунки від вищих сил і багато іншого.

Одне з найважливіших питань, яке задав "Телеграф" — коли помре путін, чи бачить Марія це на таро?

"Я на такі питання по картах не дивлюся, — відповіла Марія Тиха. — Усі мої передбачення щодо смертей, що збувалися, спираються на моє ясновидіння та здібності некроманта. Я поки не відчуваю саме зараз його смерті. Коли буде якесь бачення, я обов’язково розповім".

Марія зазначила, що путін наслідує Гітлера не лише у жорстокості, а й у методах досягнення цілей і магічному мисленні. путін, за її словами, звертається до магічних ритуалів.

"Щодо ритуалів — робить 100%, він у це вірить. Це можна зрозуміти навіть проаналізувавши, як він обирає дати обстрілу. У Гітлера свого часу були свої маги ("Аненербе"). Путін "косить" під Гітлера, у нього є свої шамани і маги, і ритуали він теж проводить. Якщо подивитися, яку церкву він зробив — церква війни — це церква диявола. Але того, про яке у людей спотворене уявлення, у росіян все косо-криво", — говорить відьма. І пояснює: "Смерть і диявол – вони інші, і як вищі сили – вони завжди за справедливість. І найвищим силам все одно, скільки ти грошей даєш і які приношення приносиш — вони дивляться на суть справи, на внутрішнє єство людини."

Більше про роботу відьми-некроманта під час жахливої війни в Україні, про те, яким вона бачить майбутнє Ізраїлю та про передбачення, які вже збулись, читайте в її інтерв'ю, яке вийде на "Телеграфі" о 09:00 завтра, в неділю, 15 жовтня.