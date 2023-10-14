путин "косит" под Гитлера — он 100% проводит ритуалы — ведьма Мария Тиха

Один из важнейших вопросов, который задал "Телеграф" — когда умрет путин

"Телеграф" не смог пройти мимо темы магии — украинцев психологически после полномасштабного вторжения поддерживали Арестович, психологи и предсказания экстрасенсов, тарологов, магов. Поэтому мы решили заглянуть в мир ведьмы — завтра выйдет большое интервью с самой известной ведьмой Украины Марией Тихой — о таро, негативной стороне сверхспособностей и подарках от высших сил, а также о многом другом.

Один из важнейших вопросов, который задал "Телеграф" — когда умрет путин, видит ли Мария это на таро?

"Я на такие вопросы по картам не смотрю, — отрезала Мария Тихая. — Все мои предсказания о сбывшихся смертях опираются на мое ясновидение и способности некроманта. Я пока не чувствую именно сейчас его смерти. Когда будет какое-то видение, я обязательно расскажу".

Мария отметила, что путин следует Гитлеру не только в жестокости, но и в методах достижения целей и магическом мышлении. путин, по ее словам, обращается к магическим ритуалам.

"О ритуалах — делает 100%, он в это верит. Это можно понять даже проанализировав, как он выбирает дать обстрел. У Гитлера в свое время были свои маги ("Аненербе"). путин "косит" под Гитлера, у него есть свои шаманы" и маги, и ритуалы он тоже проводит. Если посмотреть, какую церковь он содал — церковь войны — это церковь дьявола. Но того, о котором у людей искажено представление, у россиян все косо-криво", — говорит ведьма. И объясняет: "Смерть и дьявол – они другие, и как высшие силы – они всегда за справедливость. И высшим силам все равно, сколько ты денег даешь и какие приношения приносишь – они смотрят на суть дела, на внутреннюю суть человека."

Больше о работе ведьмы-некроманта во время ужасной войны в Украине, о том, каким она видит будущее Израиля и о сбывшихся предсказаниях, читайте в ее интервью, которое выйдет на "Телеграфе" в 09:00 завтра, в воскресенье, 15 октября.