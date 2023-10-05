Российская школа поздравила путина с днем рождения плакатами с Бандерой (фото)

Педагоги повелись на пранк

Приближается день рождения президента россии владимира путина, оккупанты во всю стараются порадовать его к этой дате (7 октября) "хорошими" новостями с фронта, а в Калуге учителя и школьники поздравили диктатора портретами Степана Бандеры. Всему виной пранк белорусского блогера Уладзика Бохана.

О забавном инциденте он рассказал в своем Telegram-канале. Ученики и педагоги школы в калужском селе Карцово записали для путина видео, в котором поздравили его с днем рождения, держа в руках листочки с портретом молодого Степана Бандеры.

Российские школьники с плакатами Бандеры

Учителя не усомнились в подлинности фото

Как рассказали в сети, плакаты с Бандерой школе Бохан прислал от имени регионального отделения "Единой России" и попросил педагогов провести акцию ко дню рождения Путина. Они не только сделали все как он просил, но и отчитались о проделанной работе. Кроме того, они рассказали о поздравлении на странице учреждения во "ВКонтакте".

Пранк удался

Педагоги даже разместили плакаты на стенде

Для справки: Степан Бандера — глава ОУН, известный борец за свободу Украины и теоретик национального движения. Хотя он умер более 60 лет назад, от одного упоминания его имени россияне начинают сходить с ума от ненависти. Пропагандисты используют слово "бандеровцы" для устрашения, называют Бандеру пособником гитлеровцев и кровавым преступником.

Степан Бандера - именно это фото использовал пранкер

Стоит отметить, что Бохан ранее уже не раз устраивал переполох в рф своим пранком. Например, в июле этого года он "заставил" учителей в Курской области выйти на крестный ход под лозунгами "Все для России", "Мы русские" и "С нами бог!". В несколько российских школ он по электронной почте отправил в школы письма от лица регионального отделения партии "Единая Россия".

Кроме того, как сообщал "Телеграф", в июле 2022 года учителей школы подмосковного города Клин Бохан вынудил выйти на субботник с плакатами "Труд освобождает" и "Один народ, одна нация, один правитель" – это лозунги нацистов Третьего рейха. Однако ни один из участников акции "первоисточник" этих высказываний не опознал.