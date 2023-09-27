путину нужны новости: россияне переполошились на фронте перед днем рождения диктатора

Захватчики делают проходы в своих минных полях и подтягивают технику ближе к линии боевого столкновения

В ближайшее время на Лиманско-Купянском направлении может быть заметное оживление российских оккупантов. Сейчас завершается подготовка вновь сформированной 25-й армии рф и штурмовых отрядов, которые будут бросать на прорыв украинской обороны. В преддверии дня рождения российского диктатора владимира путина им нужны хорошие новости для него, а потому захватчики будут пытаться достичь успехов.

Об этом сообщает бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев, пишет РБК-Украина. По его словам уже сейчас оппозиционные каналы пишут, что путин не хочет слышать плохих новостей с фронта.

"Понятно почему, 7 октября у него день рождения, и ему нужны хоть какие-то хорошие новости. Скорее всего, мы в ближайшее время увидим серьезное оживление на Лимано-Купянском направлении. Кстати, наступление планировалось на 26-27 сентября, украинская разведка косвенно подтверждала, что враг готовится идти вперед", — сказал он.

Владислав Селезнев добавил, что также информация и о том, что оккупанты делают проходы в своих минных полях и подтягивают технику ближе к линии боевого столкновения.

"Если бы армия находилась в обороне, они не стали бы перебрасывать БМП и танки ближе к фронту. А так похоже, что создается "бронекулак", чтобы оттеснять наши Силы обороны", – подчеркнул он.

Тем временем для украинских военных продвижение дается тяжело, так как враг имеет тотальное превосходство в авиационном компоненте. Однако логистика врага находится под их огневым контролем. До того как российский гарнизон в Бахмуте останется без обеспечения, еще далеко, как впрочем и до блокирования города. Сейчас делать какие-то прогнозы неуместно.

"Мы не знаем, хватит ли нам ресурсов, чтобы дальше продавливать россиян, оттесняя на восток и создавая предпосылки для оперативного окружения Бахмута. В открытых источниках информации о возможностях украинской армии на этом участке нет. Мы знаем, что здесь сосредоточены около 52 000 военных рф. Мы их постепенно выбиваем, но я считаю, пока у них достаточно ресурсов, чтобы замедлить наше движение на восток", – рассказал Селезнев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал тревожное заявление насчет войны в Украине.