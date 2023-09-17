"Мы должны готовиться к..." Столтенберг сделал тревожное заявление о войне в Украине

У россии не должно быть никаких шансов сделать "передышку", чтобы затем с новыми силами атаковать Украину

Большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются и полномасштабная война в Украине не стала исключением. В ближайшее время эта борьба не завершится и людям стоит готовиться к продолжительной войне.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью для немецкой медиагруппы Funke. По его словам, все хотели бы быстрого мира, но в данном случае украинцы не могут прекратить борьбу, поскольку это будет означать победу страны-агрессора.

"Мы должны признать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет… Если президент путин и россия сложат оружие, у нас будет мир", — сказал он.

Столтенберг считает, что боевые действия в Украине значительно затянется, как, прочем, происходило с многими войнами.

"Поэтому мы должны готовиться к продолжительной войне в Украине", — отметил генсек НАТО.

Также он считает, что у россии не должно быть никаких шансов сделать "передышку", чтобы затем с новыми силами атаковать Украину.

"Мирное соглашение не должно служить для россии передышкой, чтобы она потом снова напала. Мы не можем больше позволить россии ставить под угрозу безопасность в Европе", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

В Альянсе, по его словам, стремятся к "быстрому миру", однако не ценой исчезновения Украины. Вместе с тем генсек выразил свое мнение, что рано или поздно Украина все же станет частью НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский допустил завершение войны уже до конца 2023 года. Он назвал факторы, которые могут повлиять на это.