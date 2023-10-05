Російська школа привітала путіна з днем народження плакатами з Бандерою (фото)

Педагоги повелися на пранк

Наближається день народження президента Росії володимира путіна, окупанти намагаються порадувати його до цієї дати (7 жовтня) "добрими" новинами з фронту, а в Калузі вчителі та школярі привітали диктатора портретами Степана Бандери. В усьому винен пранк білоруського блогера Володимира Бохана.

Про кумедний інцидент він розповів у своєму Telegram-каналі. Учні та педагоги школи у калузькому селі Карцово записали для путіна відео, в якому привітали його з днем народження, тримаючи в руках листочки з портретом молодого Степана Бандери.

Російські школярі з плакатами Бандери

Вчителі не засумнівалися у справжності фото

Як розповіли в мережі, плакати з Бандерою школі Бохан надіслав від імені регіонального відділення "Єдиної Росії" та попросив педагогів провести акцію до дня народження путіна. Вони не тільки зробили все як він просив, але й прозвітували про виконану роботу. Крім того, вони розповіли про вітання на сторінці закладу у "ВКонтакті".

Пранк вдався

Педагоги навіть розмістили плакати на стенді

Довідково: Степан Бандера — провідник ОУН, відомий борець за свободу України та теоретик національного руху. Хоча він помер понад 60 років тому, від однієї згадки його імені росіяни починають божеволіти від ненависті. Пропагандисти використовують слово "бандерівці" для залякування, називають Бандеру посібником гітлерівців та кривавим злочинцем.

Степан Бандера — саме це фото використав пранкер

Бохан раніше вже не раз влаштовував переполох в Росії своїм пранком. Наприклад, у липні цього року він "змусив" вчителів у Курській області вийти на хресний хід під гаслами "Все для Росії", "Ми росіяни" та "З нами бог!". У кілька російських шкіл він електронною поштою відправив до шкіл листи від імені регіонального відділення партії "Єдина Росія".

Крім того, як повідомляв "Телеграф", у липні 2022 року вчителів школи підмосковного міста Клін Бохан змусив вийти на суботник із плакатами "Праця звільняє" та "Один народ, одна нація, один правитель" – це гасла нацистів Третього рейху. Проте жоден з учасників акції "першоджерело" цих висловлювань не впізнав.