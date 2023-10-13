Війна — день 597: ЗСУ мають частковий успіх, а в росії нова "бавовна"

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 13 жовтня 2023 року. Російські окупанти всіма силами намагаються взяти Авдіївку і пускають у хід найбезглуздішу зброю. Україна ж поступово готується до можливих блекаутів і спостерігає за "бавовною" у прикордонних районах росії.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 США надалі зможуть одночасно надавати оборонну допомогу Україні та Ізраїлю.

"Ми можемо і підтримуватимемо Ізраїль та Україну одночасно. Сполучені Штати можуть гуляти і жувати жуйку одночасно", — заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

00:00 У DeepState оновили карту бойових дій в Україні станом на початок 13 жовтня.

За їхньою інформацією, ворога відкинуто в районі Одрадівки. Сили Оборони України мали частковий успіх біля Роботиного, а ворог мав просування біля Красногорівки. Згідно з даними групи "Інформаційний спротив", чисельність окупаційних військ становить 425,9 тис військовослужбовців.

Карта бойових дій Україна 13.10.2023

З даними за 10 жовтня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 594: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти посилено мінують території

Про те, що відбувалося 11 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 595: окупанти атакують у районі Авдіївки та збільшують тиск на інших ділянках фронту

Інформацію за 12 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 596: окупанти штурмують Авдіївку, але зазнають величезних втрат