Окупантів відрізали від постачання боєприпасів: українські партизани провели вдалу спецоперацію

Росіяни безуспішно шукають диверсантів

Сили оборони України продовжують ускладнювати логісти окупантів у їх тилу. У п'ятницю, 13 жовтня, Сили спеціальних операцій Збройних сил України відрізали війська рф від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє пресслужба ССО, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям воїнів о 07:30 було підірвано залізничну колію.

Зазначається, що у результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога.

Своєю чергою Центр національного спротиву повідомляє, що у Мелітополі партизани о 7:40 під носом у військових рф та фсбшників підірвали залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку – пошкоджену техніку, награбоване у вигляді залізної руди, зернової продукції та іншого майна. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

Місце підриву на мапі

За даними ЦНС, станом на зараз окупанти оточили місце вибуху та намагаються приховати факт диверсії, а також безуспішно шукають партизан. При цьому зазначається, що "партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому".

У ЦНС також зазначили, що це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на окупованих територіях партизани продовжують допомагати у боротьбі проти російських загарбників та чекають приходу ЗСУ.