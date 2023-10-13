Оккупантов отрезали от поставок боеприпасов: украинские партизаны провели удачную спецоперацию

Россияне безуспешно ищут диверсантов

Силы обороны Украины продолжают усложнять логисты оккупантов в их тылу. В пятницу, 13 октября, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины отрезали войска рф от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении.

Как сообщает пресс-служба ССО, подразделение Движения сопротивления ССО провело удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям воинов в 07:30 была взорвана железнодорожная колея.

Отмечается, что в результате взрыва повреждены железнодорожное полотно и поезд, доставлявший боеприпасы и топливо для армии россии. В настоящее время устанавливается дополнительная информация по потерям врага.

В свою очередь Центр национального сопротивления сообщает, что в Мелитополе партизаны в 7:40 под носом в военных рф и фсбшников взорвали железнодорожный поезд, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении — поврежденную технику, стальную руду, зерновую продукцию и другое имущество. В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз.

Место подрыва на карте

По данным ЦНС, по состоянию на данный момент оккупанты оцепили место взрыва и пытаются скрыть факт диверсии, а также безуспешно ищут партизан. При этом отмечается, что "партизаны уже в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем".

В ЦНС также отметили, что это уже десятая успешная диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на оккупированных территориях партизаны продолжают помогать в борьбе против российских захватчиков и ждут прихода ВСУ.